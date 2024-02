"Ba-Vi é adrenalina", diz torcedor do Vitória, presente no Barradão | A TARDE

Repletos de ansiedade para o clássico Ba-Vi, os torcedores do Leão iniciaram a caminhada rumo ao Barradão desde cedo. Entre eles, estão Crispiniano Pereira e Yuri, que conversaram com a equipe do Portal A TARDE e contaram as suas expectativas sobre o resultado do confronto. A partida é válida pela 7ª rodada do Campeonato Baiano de 2024 e tem pontapé inicial previsto para às 16h

Perguntado, Crispiniano, que veio do Bairro do Tanque, disse que, para ele, o Vitória irá vencer com gol de Osvaldo, na emoção, aos 45 do segundo tempo. Não muito diferente, Yuri também fez a sua previsão, sendo positivo para o lado rubro-negro.

"Ba-Vi é uma adrenalina que não podemos ficar de fora. Precisa chegar cedo para ver o caldeirão pegar fogo hoje. O placar vai ser 1x0, com gol de Osvaldo aos 45 do segundo tempo, para eles [os torcedores do Bahia] ficarem com raiva", disse o torcedor.

"Será 1x0 também, mas não precisa ser aos 45 minutos do segundo tempo, não", brincou Yuri.