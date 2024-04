Ba-Vi: Vitória abre vendas para público geral | A TARDE

Buscando, mais uma vez, lotar o Estádio Manoel Barradas, o Barradão, o Vitória liberou a venda dos ingressos para o confronto da 3ª rodada do Campeonato Brasileiro, que será contra o Bahia. Nos últimos dois confrontos contra o rival no santuário rubro-negro, o Leão saiu vencedor pelo placar de 3x2. A partida será neste domingo, 21, às 16h.

Após liberar o check-in para sócios na segunda, o clube abriu as vendas para o público geral nesta quinta-feira, 18, visando casa cheia. Os ingressos variam entre R$160,00 e R$20,00, de acordo com o seu tipo de plano e lugar de preferência.

Para adquirir o ingresso, existem três formas possíveis: os pontos de vendas e o site oficial, além do Barradão, que ficará disponível no domingo, dia do jogo.

Veja pontos de vendas:

Parque Shopping - De quinta a sábado, das 10 às 21h

Shopping Paralela - De quinta a sábado, das 10 às 21h

Salvador Shopping - De quinta a sábado, das 10 às 21h

Norte Shopping - De quinta a sábado, das 10 às 21h

Shopping Capemi - De quinta a sexta, das 9h às 19h, sábado das 9h às 17h

Shopping da Bahia - De quinta a sábado, das 10 às 21h

Barradão - Domingo das 10h às 17h

Valores:

Arquibancada - Meia: R$50,00 Inteira: R$100,00

Cadeira - Meia: R$160,00 Inteira: R$80,00

Sócio Sou Sem Fronteira - Arquibancada: R$30,00 Cadeira: R$48,00

Sócio Sou Vermelho e Preto: Arquibancada: R$40,00 e Cadeira: R$ 64,00

Sócio Sou um Nome na História - Arquibancada: R$20,00 e Cadeira: R$ 32,00