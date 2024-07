Bahia abre venda de ingressos para duelo contra o Cuiabá

Torcida do Bahia na Arena Fonte Nova - Foto: Letícia Martins | EC Bahia

O Bahia abriu nesta terça-feira, 9, a venda de ingressos para o duelo contra o Cuiabá pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo está marcado para o próximo sábado, 13, na Arena Fonte Nova, às 16h. A equipe comandada por Rogério Ceni está na 5ª posição do Brasileirão com 27 pontos.

O primeiro dia é exclusivo para sócios, que podem comprar um bilhete pela internet, com 50% de desconto (na modalidade SEM Acesso Garantido), ou pelos pontos de venda (PDV) externos, com 30% de desconto. Já o segundo dia de vendas é exclusivo para sócios Esquadrão da Sorte. Somente a partir de quinta-feira, 11, a venda será liberada para o público geral.

Para essa partida, o setor Sudeste Inferior terá valor promocional de R$ 20 (meia entrada) e R$ 40 (inteira). Todos os pontos de venda passaram a aceitar pagamento via Pix. Com exceção da Fonte Nova, todos os pontos de venda não aceitarão mais dinheiro.

Valores de ingressos | Foto: Divulgação | EC Bahia

Confira a programação completa:



Terça-feira, 9 – Exclusivo para sócios

Internet – a partir das 10h

Loja do Bahia Shopping Salvador Norte: 10h às 22h

Loja do Bahia Shopping da Bahia: 10h às 22h

Loja do Bahia Shopping Paralela: 10h às 22h

Quarta-feira, 10 – Esquadrão da Sorte

Internet – a partir das 10h

Loja do Bahia Shopping Salvador Norte: 10h às 22h

Loja do Bahia Shopping da Bahia: 10h às 22h

Loja do Bahia Shopping Paralela: 10h às 22h

Quinta e sexta-feira, 11 e 12 – Público geral

Internet – a partir das 10h

Loja do Bahia Shopping Salvador Norte: 10h às 22h

Loja do Bahia Shopping da Bahia: 10h às 22h

Loja do Bahia Shopping Paralela: 10h às 22h

Arena Fonte Nova:

Bilheteria Sul: 10h às 16h

Sábado, 13 – Dia do jogo

Internet – até 16h

Loja do Bahia Shopping Salvador Norte: 10h às 15h

Loja do Bahia Shopping da Bahia: 10h às 15h

Loja do Bahia Shopping Paralela: 10h às 15h

Arena Fonte Nova:

Bilheteria Sul: 10h às 17h15

Bilheteria Norte: 13h15 às 17h15

Bilheteria Leste (Visitante): 13h15 às 17h15