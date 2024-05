Bahia abre vendas de duelo contra o Grêmio para público geral | A TARDE

O Bahia entra em campo neste sábado, 27, contra o Grêmio, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 21h. Para garantir um novo triunfo na Arena Fonte Nova, o Esquadrão conta com a sua torcida para, novamente, lotar as arquibancadas. Assim, disponibilizou os ingressos para público geral na manhã desta quinta-feira, 25.

Na segunda-feira, 22, e terça-feira, 23, apenas os sócios puderam garantir a sua presença no confronto. Agora, toda a nação tricolor poderá adquirir ingressos, podendo ajudar a sua equipe a vencer o Grêmio. Para essa partida, o setor Sudeste Inferior terá valor promocional de R$ 20 (meia entrada) e R$ 40 (inteira).

Além disso, vale a pena lembrar, sócio COM Acesso Garantido foge das filas, economiza e não precisa se preocupar em assegurar presença jogo a jogo. A entrada é a carteirinha, que passa diretamente na catraca do estádio.

Confira os pontos de venda:

QUINTA-FEIRA, 25:

Internet – a partir das 10h para público geral

Loja do Bahia Shopping Salvador Norte: 13h às 21h

Loja do Bahia Shopping da Bahia: 09h às 22h

Loja do Bahia Shopping Paralela: 09h às 22h

Bilheteria Sul da Arena Fonte Nova – das 10h às 16h

SEXTA-FEIRA, 26:

Internet – 24h

Loja do Bahia Shopping Salvador Norte: 09h às 22h

Loja do Bahia Shopping da Bahia: 09h às 22h

Loja do Bahia Shopping Paralela: 09h às 22h

Bilheteria Sul da Arena Fonte Nova – das 10h às 16h

SÁBADO, 26 – Dia do jogo:

Internet – até 21h

Loja do Bahia Shopping Salvador Norte: 09h às 17h

Loja do Bahia Shopping da Bahia: 09h às 17h

Loja do Bahia Shopping Paralela: 09h às 17h

Bilheteria Sul da Arena Fonte Nova – das 10h às 22h15

Bilheteria Norte da Arena Fonte Nova – 18h15 às 22h15

Bilheteria Leste (Visitante) 18h15 às 22h15