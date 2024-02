Bahia acerta contratação do atacante colombiano Oscar Estupiñan | A TARDE

O Bahia acertou com mais um reforço para a temporada de 2024. Desta vez, o novo jogador a vestir as cores do Esquadrão é o colombiano Oscar Estupiñan, de 27 anos, que estava no Hull City, na segunda divisão da Inglaterra. Para assinar o contrato, o atacante já está em Salvador e fecha com a equipe tricolor por empréstimo, com opção de compra, até o final desta temporada.

No decorrer da carreira, o colombiano teve passagem por Once Caldas, da Colômbia, Vitória Guimarães, de Portugal, Barcelona de Guayaquil, do Equador, Denizlispor, da Turquia, Hull City, da Inglaterra, e Metz, da França.

Nas últimas duas temporadas, Estupiñan disputou 70 jogos, com 29 gols marcados, divididos entre Vitória Guimarães e Hull City. Sua passagem pelo Metz, clube em que esteve até janeiro, foi discreta, com apenas seis jogos e nenhum gol feito.

O atacante, que ao longo da carreira tem 76 gols, chega para disputar a titularidade com Everaldo, que na atual temporada marcou dois gols no Baianão e foi titular na equipe de Rogério Ceni na reta final do Brasileirão de 2023.