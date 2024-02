Bahia amplia contrato de Cauly e renova com o jogador até 2028 | A TARDE

O Bahia anunciou neste domingo, 21, que ampliou o contrato do meio-campista Cauly, dono da camisa 8 do Tricolor de Aço. O jogador despertou o interesse do Palmeiras no final do ano passado, mas preferiu seguir no Tricolor.

Baiano com carreira na Europa, Cauly chegou ao Bahia em fevereiro de 2023 e assinou contrato até 2026. Com a renovação, o vínculo com o Esquadrão foi ampliado até o final de 2028.

O jogador defendeu o Esquadrão em 47 partidas oficiais na última temporada e marcou nove gols, além de nove assistências. Cauly Oliveira Souza tem 28 anos. Antes da chegada ao Bahia, defendeu quatro equipe alemãs – incluindo o Colônia –e depois o Ludogorets, da Bulgária, em 2020.

Ele participou, juntamente com os demais companheiros, da pré-temporada do Esquadrão em Manchester. A partir desta segunda-feira, Cauly e o restante do grupo já iniciam os treinamentos no CT Evaristo de Macedo.