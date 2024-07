Bahia anuncia a contratação de Iago Borduchi

O jogador já está treinando no CT Evaristo de Macedo - Foto: Divulgação Augsburg

O Bahia anunciou nesta segunda-feira, 1, oficialmente, a contratação do lateral-esquerdo Iago Borduchi. O jogador havia assinado um pré-contrato com a equipe baiana antes do término da temporada europeia, porém, só podia ser anunciado depois do encerramento de seu contrato com o Augsburg.



“Será uma grande honra e um prazer imenso também retornar ao meu país. Volto a disputar o Brasileirão mais experiente e espero agregar muito para o clube", projetou Iago em entrevista ao site Ogol.

O lateral de 27 anos chega ao Tricolor após ter atuado no Augsburg, da Alemanha. No velho continente, o jogador atuou 101 vezes e deixou a equipe sendo homenageado.

Iago já estava treinando com o elenco de Rogério Ceni no Ct Evaristo de Macedo e chega para brigar por uma posição de titular com Luciano Juba e Ryan.