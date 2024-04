Bahia anuncia MCS como nova agência de marketing esportivo | A TARDE

O Bahia definiu a MCS (Marketing Consulting Sports) como agência de marketing esportivo oficial do clube, para assessorar todo o seu projeto de esporte olímpico.

A MCS, parceira do Grupo A TARDE, é uma empresa de marketing esportivo, com larga experiência nacional e internacional, com escritório na Bahia e em vários estados brasileiros, além de presença em países dos principais continentes, foi responsável por alguns dos maiores projetos e patrocínios do esporte olímpico nacional.

É uma das primeiras grandes iniciativas da atual gestão, com a proposta de, através do projeto de esportes olímpicos concebido pela MCS, viabilizar a construção do seu Centro de Treinamento Olímpico e fortalecer a conexão do clube com as modalidades olímpicas, fomentando a prática esportiva entre os seus sócios.

A MCS ficará responsável pelo planejamento de marketing e comercial do clube, elaboração e captação de projetos de renúncia fiscal e outros, bem como assessoria de comunicação e marketing esportivo.

Bahia anuncia MCS como nova agência de marketing esportivo | Foto: Divulgação