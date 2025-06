Bahia anuncia nova parceria com vantagens para sócios

Clube de vantagens do Bahia agora tem mais de 200 parceiros - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Visando oferecer mais vantagens aos associados, o Bahia anunciou uma importante novidade para o Sócio Esquadrão, em conjunto com a plataforma Urbis. Nesta quinta-feira, 5, o Esquadrão ampliou a rede de benefícios do programa Parceiros de Aço.

Com a nova parceria, o Bahia passa a contar com mais de 200 parceiros no programa de vantagens, e os sócios terão acesso a uma extensa rede de descontos, cashback, participação em sorteios e benefícios exclusivos em todo o Brasil, abrangendo categorias como cinema, eletrodomésticos, vestuário, educação, mobilidade, viagens, entre outras.

Vale destacar que as empresas locais já integrantes do programa Parceiros de Aço continuam fazendo parte da rede. O Bahia segue também com a prospecção ativa de novos parceiros regionais, garantindo o equilíbrio entre vantagens locais e nacionais.

O acesso ao clube de vantagens pode ser feito através da aba Parceiros de Aço, no aplicativo do Bahia. Na plataforma, é possível encontrar todos os parceiros, acompanhar o valor economizado, descontos e os serviços mais utilizados.