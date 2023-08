Bahia atropela o RB Bragantino na Fonte Nova e segue fora do Z-4

O Bahia venceu o Bragantino, na noite deste domingo, 20, na Arena Fonte Nova e conseguiu os tão esperados três pontos para fugir da zona de rebaixamento do Brasileirão, após aplicar 4 a 0 na equipe paulista.

Os torcedores não precisaram esperar muito para soltar o grito de “gol”. Logo aos 9 minutos, Rezende abriu o placar a favor da equipe tricolor, ainda no primeiro tempo Vitor Hugo ampliou a vantagem de cabeça após bela cobrança de escanteio de Cauly. O terceiro foi feito aos 15 minutos do segundo tempo, com Vinicius Mingotti fazendo o seu primeiro gol no campeonato. Cauly ainda fechou a conta para o Esquadrão.

Com a soma dos três pontos, o Bahia chegou a 21 pontos e garantiu mais uma rodada fora da zona de rebaixamento. O próximo jogo do Tricolor de Aço será contra o Botafogo, fora de casa, no próximo domingo. A partida tem previsão de início para às 16h.



O retrospecto do Bahia contra equipes cariocas não é positivo na Série A, com três derrotas e um triunfo. Flamengo, Botafogo e Fluminense foram as equipes que conseguiram desbancar o Esquadrão. O resultado positivo foi contra o Vasco, em São Januário.

O jogo

Em busca de fazer bonito diante da sua torcida, o Bahia iniciou a partida com intensidade e marcação alta. Logo aos 9 minutos de marcador o tricolor chegou ao gol com após cobrança de escanteio de Cauly, na sequência, Víctor Hugo ajeitou para Rezende, que estufou as redes, fazendo a festa do torcedor presente na Arena Fonte Nova.

O Bragantino, fazendo jus ao posto de top 6 do Campeonato Brasileiro, chegou para incomodar a defesa tricolor. Pouco tempo depois, Sorriso cobrou uma falta da intermediária, a bola estava em direção ao alvo, mas Marcos Felipe realizou grande defesa e saltou a equipe tricolor.

O Bahia não demorou para incomodar a defesa do time paulina, aos 20 minutos de jogo. Thaciano recebeu um belo passe de Cauly e, para a tristeza do torcedor tricolor, o camisa 16 mandou a bola para fora. Aproveitando as brechas, o Massa Bruta retomou a posse de bola e, praticamente na sequência, Thiago Bordas chegou na área e mandou um belo chute, novamente, Marcos Felipe salvou com grande defesa.

O Bragantino tinha a posse de bola ao seu favor, entretanto, não conseguia ser efetivo nas ações ofensivas. Diferente da equipe baiana, que pela terceira chance ofensiva, conseguiu ampliar a vantagem. Novamente após um escanteio de Cauly, Vitor Hugo cabeceou de frente para o gol e colocou o 2x0 no placar, levando os torcedores a loucura mais uma vez.

Para finalizar o primero tempo, o Massa Bruta até tentou diminuir a desvantagem com Jadsom, tirando tinta da trave defendida por Marcos Felipe, que tirou a bola com o olhar.

Segundo tempo

Na volta para o segunda etapa, o Bahia manteve a intensidade e consistência, o resultado disso foi o terceiro gol. Após Ademir executar ótimo cruzamento, Vinicius Mingotti conseguiu completar para o fundo das redes da equipe paulista, aumentando a vantagem logo aos 15 minutos do 2º tempo.

Durante meados do segundo tempo, as equipes resolveram ajustar os seus times e realizar mudanças: Mingotti saiu para a entrada de de Vitor Jacaré; Rezende saiu para a entrada de Acevedo e, para finalizar as mudanças, Everaldo saiu e Ademir entrou. O Bragantino também mudou, Alerrandro entrou e Bordas entrou, no meio campo, Mateus Gonçalves entrou e Jadsom saiu.

Mesmo com as mudanças de Renato Paiva, a equipe baiana continuou com intensidade e chegou novamente no campo de defesa da equipe paulista, Thaciano recebeu ótimo passe pela direita e soltou uma bomba ao gol, dessa vez, a bola parou na trave. E não acabou por ai: para premiar a ótima atuação, Cauly recebeu no início da grande área e chutou no cantinho, transformando o triunfo em goleada e finalizando o placar a favor da equipe tricolor.