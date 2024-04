Bahia avança nas negociações para contratar uruguaio Carlos De Pena | A TARDE

O Bahia pode ganhar um novo reforço para o resto da temporada. Após o Campeonato Baiano, o Tricolor voltará os esforços para o Brasileirão, a Copa do Brasil e a Copa do Nordeste, e tem negociações adiantadas pelo meio-campista uruguaio Carlos de Pena, do Internacional.

Segundo informações do GE, o jogador de 32 anos tem treinado separado no Colorado e tem negociado a rescisão do contrato que vai até 31 de dezembro. O Bahia espera o distrato para concluir a contratação até o fim do ano.

De Pena tem passagens pelo futebol europeu onde defendeu o Middlesbrough, da Inglaterra, o Real Oviedo, da Espanha, e o Dínamo de Kiev, da Ucrânia. Contratado pelo Internacional em 2022, entrou em campo pelo clube gaúcho em 102 partidas, com 11 gols marcados.