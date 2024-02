Bahia confirma empréstimo de goleiro ao Criciúma; saiba quem | A TARDE

O Bahia anunciou, através de um comunicado no site oficial, o empréstimo do goleiro Matheus Teixeira ao Criciúma, equipe que disputará a Série A do Campeonato Brasileiro de 2024. O atleta vestirá as cores do Tigre até o fim da atual temporada, em dezembro, quando também encerra o vínculo com o Esquadrão. Os valores da transferência não foram divulgados.

O goleiro de 24 anos atuou com a equipe tricolor de 2020 a 2022 e disputou 34 jogos, sendo herói na conquista da Copa do Nordeste de 2022. Na temporada passada, Matheus jogou no Japão, após ser emprestado ao Oita Trinita. No Brasil, o atleta já vestiu as cores do Palmeiras, equipe no qual foi revelado.

Através do comunicado, o Bahia desejou sucesso ao goleiro, "Desejamos muito sucesso ao jogador na sua próxima jornada".