Bahia conquista mais duas medalhas nos Jogos da Juventude

Os judocas Gabriel da Cruz, com a prata, e Hiago Gabriel, com o bronze, somaram mais duas medalhas nos Jogos da Juventude de 2023, que estão acontecendo em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, desde o dia 1° de setembro, e seguem até sábado, 16. Ao todo, a Bahia já garantiu cinco medalhas: as duas no judô; a prata de Keila Santos na ginástica rítmica; e mais duas de bronze no wrestling, com Adrian de Santana e, novamente, Gabriel.

Na primeira metade dos Jogos, o destaque foi o atleta Gabriel. Além do segundo lugar no pódio no judô, Gabriel também disputou a modalidade de wrestling, garantindo o bronze, no primeiro bloco de competições. Com 15 anos de idade, ele é estudante do Grupo Escolar Mari Peixoto, do município de Cruz das Almas.

Última semana – O terceiro e último grupo, com 73 pessoas, chegou em Ribeirão Preto nesta segunda-feira, 11, com atletas, técnicos e dirigentes. Nesta etapa, a Bahia irá competir em águas abertas, basquete, handebol, natação e vôlei de praia, todos com representantes masculino e feminino.

Os atletas desta última etapa representarão os municípios de Caravelas, Feira de Santana, Luís Eduardo Magalhães, Lauro de Freitas, Nova Viçosa, Teixeira de Freitas, Mucuri e Salvador. Os atletas e os dirigentes viajaram com passagens aéreas e uniformes cedidos pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC) e da Secretaria do Trabalho, Emprego e Esporte (Setre), por meio da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), e com execução da Federação Baiana de Esporte Escolar (FBEE), que também realizaram as seletivas escolares para as etapas nacionais.

Jogos da Juventude – O maior evento esportivo escolar do país contará com mais de quatro mil atletas de 15 a 17 anos de todas as 27 Unidades Federativas do país em busca das medalhas nas 18 modalidades presentes no programa da competição. Realizado pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB), o evento multiesportivo contará também com cerca de 1.200 profissionais e voluntários diretamente envolvidos na organização.