"Bahia contra o assédio" clube cria campanha a favor das mulheres | A TARDE

O Esporte Clube Bahia está realizando uma campanha contra o assédio sofrido pelas mulheres, em específico no Carnaval. Como forma de divulgação, os jogadores do Esquadrão entrarão em campo nesta quarta-feira, 7, com a frase ‘Bahia contra o assédio’. A ação irá ocorrer antes do apito inicial do confronto diante do Itabuna, durante a execução do hino nacional.

Além disso, segundo o clube, os atletas irão carregar uma faixa com o slogan da ação, juntamente com uma série de publicações nas redes sociais do Bahia sobre o tema, com o objetivo de conscientização.

"De acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), a cada 8 minutos, uma menina ou mulher foi estuprada no Brasil durante os primeiros seis meses de 2023, dado que representa um aumento de 14,9% em relação ao mesmo período do ano anterior. Esses números preocupam as entidades para o Carnaval deste ano e, por conta disso, órgãos oficiais criaram ações para combater o assédio durante o evento", escreveu o clube através do comunicado oficial.

Bahia e Itabuna se enfrentam na noite desta quarta-feira, 7, na Arena Fonte Nova. O pontapé inicial está previsto para às 21h30, pela 6ª rodada do Campeonato Baiano de 2024. Enquanto o Esquadrão ocupa a liderança, com 10 pontos e 12 gols marcados, a equipe alviceleste está em 8ª, com um ponto a mais do que o primeiro time na zona de rebaixamento.