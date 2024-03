Bahia de Feira abre portões aos torcedores em busca de permanência | A TARDE

O Bahia de Feira decidiu realizar uma campanha para que torcedores entrem de graça na Arena Cajueiro na partida contra a Juazeirense, no próximo domingo, 3, às 16h. A ideia é fazer a união entre time e torcida como uma arma contra o rebaixamento para a Série B do Campeonato Baiano.

Todos os torcedores que estiverem vestindo a camisa do Tremendão poderão assistir ao jogo de forma gratuita. Para se manter na elite do Estadual, o time feirense terá que vencer a Juazeirense e torcer para um tropeço ou empate do Atlético de Alagoinhas, que encara o Barcelona de Ilhéus, nos mesmos dia e horário, no estádio Carneirão.