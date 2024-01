Bahia de Feira e Jacuipense confirmam amistoso neste sábado | A TARDE

A preparação dos clubes do interior para a temporada 2024 começou há cerca de um mês e, neste sábado, 30, véspera de réveillon, Bahia de Feira e Jacuipense se enfrentam em amistoso.

O duelo está marcado para as 16h, no CT Praia do Forte, em Mata de São João. Enquanto o Bahia de Feira pensa no estadual, o Jacuipense está focado na Pré-Copa do Nordeste para tentar uma vaga na fase de grupos. Em 2023, o time ficou no quase, sendo eliminado pelo Vitória.

A estreia do Leão do Sisal na temporada será no dia 7 de janeiro, contra o Botafogo-PB, fora de casa, pela preliminar do torneio regional. Já o Tremendão inicia oficialmente o ano de 2024 uma semana depois, quando recebe o recém-promovido Jacobina, na Arena Cajueiro, às 16h do dia 14, pela primeira rodada do Baianão.