Bahia de Feira e Jequié empatam em abertura da 6ª rodada | A TARDE

Bahia de Feira e Jequié entraram em campo na tarde deste domingo, 4, em partida que abriu a 6ª rodada do Campeonato Baiano. Com direito a quatro gols na Arena Cajueiro, em Feira de Santana, as equipes ficaram no empate e dividiram os pontos.

O Bahia de Feira abriu o placar com o volante Kaio, no primeiro tempo, e foi em vantagem para o intervalo. Na etapa final, o Jequié virou com gols de Igor Bádio e João Grilo, mas Kaio deixou tudo igual e evitou a derrota do Tremendão.

O resultado não foi bom para nenhuma das equipes. O Jequié chegou a 10 pontos, temporariamente na segunda colocação, mas pode terminar a rodada fora do G-4. Já o Bahia de Feira soma apenas cinco pontos e pode acabar a rodada na lanterna da competição.

Agora as equipes terão mais de uma semana de preparação para a 7ª rodada do Campeonato Baiano. Na quarta-feira, 14, o Bahia de Feira encara o Atlético, novamente na Arena Cajueiro, às 21h30. Já às 18h30 de sábado, 17, o Jequié visita o Jacuipense na Arena Valfredão, em Riachão do Jacuípe.