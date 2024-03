Bahia de Feira faz a limpa e dispensa time inteiro após rebaixamento | A TARDE

O Bahia de Feira está disposto a uma mudança drástica após o rebaixamento da equipe para a segunda divisão do Campeonato Baiano, algo que não acontecia desde 2009. O Tremendão fez uma verdadeira faxina no elenco e registrou no Boletim Informativo Diário (BID) a rescisão de 25 atletas, nesta quarta-feira, 6.

Dentre jovens e jogadores mais experientes, a lista extensa de dispensa não chega a ser uma grande novidade, já que o clube não terá calendário para o restante da temporada. Apesar do burburinho de que a equipe feirense pudesse disputar a Série D do Brasileirão em caso de desistência do Itabuna, isso não parece ser cogitado pela diretoria do Bahia de Feira, que, questionada pelo Portal MASSA!, revelou estar à procura de um investidor para o Tremendão.

Alguns dos 25 atletas dispensados | Foto: Reprodução/CBF

Com isso, alguns atletas conhecidos do futebol baiano estão livres no mercado, como o zagueiro Paulo Paraíba, que já teve passagem pelo Fortaleza, o lateral-esquerdo Alex Cazumba, que entre idas e vindas atuava desde 2017 no Tremendão, o meio-campista Diones, que foi campeão baiano pelo clube em 2011, e o jovem goleiro Alan, que vinha acumulando boas temporadas.