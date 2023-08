Bahia de Feira perde, mas avança às quartas de final da Série D

Bahia de Feira e Nacional entraram em campo na tarde deste sábado, 19, em busca da vaga nas quartas de final da Série D. A equipe de Manaus, que jogou diante da sua torcida, venceu a partida, mas não saiu de campo com o resultado positivo, já que viu a equipe baiana se classificar graças ao agregado do jogo anterior.

No primeiro encontro entre as equipes, o Tremendão venceu por 2 a 0 dentro de casa. Iury Tanque até que tentou garantir a vaga, fazendo os três gols para a equipe mandante. No entanto, foram Ronan e Kanela, que diminuíram para a equipe baiana, que saíram felizes de campo.

Com a classificação garantida, o Bahia de Feira espera a definição dos outros jogos das oitavas, que acontecerão ainda neste domingo. As datas e horários dos confrontos que marcarão o acesso para a Série C ainda serão marcados pela CBF.

Clima tenso

Insatisfeita com a atuação do árbitro durante o primeiro tempo, a torcida do Nacional arremessou garrafas e bebidas em direção ao quarteto de arbitragem na saída para o intervalo, fazendo com que a polícia de Choque precisasse agir.

Para afastar os torcedores e impedir que continuassem com os arremessos, a polícia precisou usar spray de pimenta em direção as arquibancadas. Com isso, torcedores que não estavam na confusão acabaram sendo atingidos pelo spray e passaram mal, uma torcedora precisou ser atendida pela SAMU que estava no estádio.

O clima tenso do jogo não estava somente nas arquibancadas, ainda durante o primeiro tempo o zagueiro do Nacional Paulinho foi expulso, o que motivou alguns jogadores da equipe amazonense, revoltados com a decisão, a partirem para cima do juiz.

A choque também precisou agir nesta situação, os jogadores só se acalmaram quando quando o executivo de futebol da equipe, Fernando Gaúcho, entrou em campo.