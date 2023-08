Bahia de Feira perde para o Potiguar em jogo de ida do mata-mata

A segunda fase da Série D começou neste domingo, 30, para o único representante baiano. Em Mossoró, interior do Rio Grande do Norte, o Bahia de Feira foi derrotado pelo Potiguar por 1 a 0. O único gol da partida foi marcado pelo zagueiro Victor Souza, no segundo tempo do confronto.

As duas equipes voltam a se enfrentar no próximo sábado, 5, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana. O Bahia de Feira precisa vencer por pelo menos dois gols de vantagem para avançar às oitavas de final da Série D. Em caso de vitória por apenas um gol de diferença, a vaga será decidida nos pênaltis. O confronto de volta está marcado para as 17h.

Atlético de Alagoinhas e Jacuipense, outros representantes baianos na Série D, não conseguiram a classificação para a segunda fase e foram eliminados ainda na fase de grupos. Em 2024, Itabuna, Jacuipense e Juazeirense vão representar o estado na quarta divisão nacional.