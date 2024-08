Bahia derrota o Vitória pela Liga Nacional de Futevôlei

- Foto: Divulgação / EC Bahia

E no Ba-Vi da Liga Nacional de Futevôlei, o Bahia se deu bem e derrotou o arquirrival Vitória por 2 sets a 0, com parciais de 18 a 15 e 18 a 16. Com isso, o Esquadrão somou seus três primeiros pontos na competição. A partida foi realizada nesta sexta-feira, 19, no Rio de Janeiro.

A equipe tricolor era composta pelos atletas Bruno Barros, Bruno Carvalho e Renan Billy, comandadas pelo técnico Marcelo Marques.

Já o Leão da Barra esteve representado por Fred, ex-zagueiro com passagem pelo time de futebol de campo em 2018, Matheus e Paulinho.

O campeonato é disputado em 11 rodadas. As quatro equipes melhores colocadas avançam para a fase eliminatória, realizada no mês de dezembro.