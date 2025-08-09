Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

AÇÃO SOCIAL

Bahia e Defensoria Pública fazem ação de reconhecimento de paternidade

Mutirão será antes da bola rolar para o jogo contra o Fluminense na Fonte Nova

Por Marcello Góis

09/08/2025 - 11:13 h | Atualizada em 09/08/2025 - 11:33
Arena Fonte Nova será palco da campanha “Meu Pai Tem Nome” para reconhecimento de paternidade
Arena Fonte Nova será palco da campanha “Meu Pai Tem Nome” para reconhecimento de paternidade -

Antes da bola rolar para a partida diante do Fluminense, na noite deste sábado, 9, na Arena Fonte Nova, o Bahia vai reforçar a campanha “Meu Pai Tem Nome”, realizada em conjunto com a Defensoria Pública do Estado da Bahia (DPE/BA). A ação busca garantir o reconhecimento de paternidade para pessoas que ainda não possuem o nome do pai no registro civil.

A iniciativa terá destaque com uma faixa no gramado antes do protocolo oficial e também no intervalo, além da exibição de vídeos nos telões do estádio e postagens nas redes sociais do clube.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O ponto alto da campanha será no dia 15 de agosto, quando a Arena Fonte Nova sediará o maior mutirão do projeto na Bahia, das 9h às 16h. A Defensoria oferecerá atendimentos gratuitos para exames de DNA, reconhecimento voluntário de paternidade biológica e socioafetiva, além de atividades educativas sobre direitos. Em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), que vai oferecer serviços dedicados à saúde do homem.

A ação será realizada de forma simultânea em outras cidades do interior do estado, como Alagoinhas, Barreiras, Catu, Conceição do Coité, Esplanada, Itapé e Paulo Afonso.

Segundo dados da Associação dos Registradores Civis das Pessoas Naturais do Brasil (Arpen Brasil), apenas no primeiro semestre de 2025, quase 900 crianças foram registradas sem o nome do pai em Salvador.

O número ultrapassa 4,5 mil no estado. Desde 2016, mais de 101 mil registros foram feitos nessa condição na Bahia.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Ação arena fonte nova Bahia Meu Pai Tem Nome reconhecimento de paternidade

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Arena Fonte Nova será palco da campanha “Meu Pai Tem Nome” para reconhecimento de paternidade
Play

Assista lances de Kauê Furquim, a joia que o Bahia 'roubou' do Corinthians

Arena Fonte Nova será palco da campanha “Meu Pai Tem Nome” para reconhecimento de paternidade
Play

Vídeo: tiros interrompem jogo do Mundial Sub-20 de Polo Aquático em Salvador

Arena Fonte Nova será palco da campanha “Meu Pai Tem Nome” para reconhecimento de paternidade
Play

Salatiel: de carrasco a esperança do América-RN na Série D 2025

Arena Fonte Nova será palco da campanha “Meu Pai Tem Nome” para reconhecimento de paternidade
Play

Ex-jogador do Santos dá voadora em suposto ladrão; assista vídeo

x