Bahia e Defensoria Pública fazem ação de reconhecimento de paternidade

Antes da bola rolar para a partida diante do Fluminense, na noite deste sábado, 9, na Arena Fonte Nova, o Bahia vai reforçar a campanha “Meu Pai Tem Nome”, realizada em conjunto com a Defensoria Pública do Estado da Bahia (DPE/BA). A ação busca garantir o reconhecimento de paternidade para pessoas que ainda não possuem o nome do pai no registro civil.

A iniciativa terá destaque com uma faixa no gramado antes do protocolo oficial e também no intervalo, além da exibição de vídeos nos telões do estádio e postagens nas redes sociais do clube.

O ponto alto da campanha será no dia 15 de agosto, quando a Arena Fonte Nova sediará o maior mutirão do projeto na Bahia, das 9h às 16h. A Defensoria oferecerá atendimentos gratuitos para exames de DNA, reconhecimento voluntário de paternidade biológica e socioafetiva, além de atividades educativas sobre direitos. Em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), que vai oferecer serviços dedicados à saúde do homem.

A ação será realizada de forma simultânea em outras cidades do interior do estado, como Alagoinhas, Barreiras, Catu, Conceição do Coité, Esplanada, Itapé e Paulo Afonso.

Segundo dados da Associação dos Registradores Civis das Pessoas Naturais do Brasil (Arpen Brasil), apenas no primeiro semestre de 2025, quase 900 crianças foram registradas sem o nome do pai em Salvador.

O número ultrapassa 4,5 mil no estado. Desde 2016, mais de 101 mil registros foram feitos nessa condição na Bahia.