Bahia e Doce Mel conhecem data de estreia no Brasileirão Série A2 | A TARDE

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela detalhada da Série A2 do Campeonato Brasileiro feminino. Neste sábado, 30, Bahia e Doce Mel descobriram que estão no mesmo grupo e qual a data de estreia na competição. A primeira fase começa no dia 13 de abril e vai até 26 de maio.

O Tricolor da capital vai estrear em casa contra o Minas Brasília, às 16h do dia 14 de abril. No mesmo dia, o time de Ipiaú vai até o interior de São Paulo enfrentar o Taubaté, às 15h. Os dois representantes baianos se enfrentam na 3ª rodada, às 19h do dia 27 de abril.

Os quatro melhores de cada grupo seguem para as quartas de final, que será disputada nos dias 8 e 16 de junho. A competição está prevista para acabar no final de semana do dia 20 e 21 de julho.

Já na Série A3 do Brasileirão, o Vitória é o único representante do estado e, também neste sábado, conheceu o adversário da primeira fase. Ainda sem data definida, a equipe rubro-negra vai enfrentar o Confiança em jogos de ida e volta. As partidas são eliminatórias, ou seja, quem somar menos pontos está eliminado da competição.