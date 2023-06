Bahia e Jacuipense avançam e fazem a final do Baianão Sub-20

A grande final do Campeonato Baiano Sub-20 2023 está definida. Bahia e Jacuipense avançaram de fase vencendo as duas partidas das semifinais e disputarão o principal título das divisões de base do estado.

Atual campeão, o Tricolor teve o rival Vitória pela frente na semifinal e venceu o jogo de ida por 1 a 0 em Pituaçu. Já na manhã deste domingo, 4, foi até o Barradão e voltou a vencer, desta vez por 3 a 2. Os gols do Esquadrãozinho foram marcados por Vitinho, duas vezes, e Juninho.

O Jacuipense, que na última temporada caiu nas quartas de final para a Juazeirense, chegou a final deste ano após eliminar o Conquista FC. Na partida de ida, no estádio Edvaldo Flores, em Vitória da Conquista, 3 a 0 para o Leão do Sisal. O jogo de volta, que foi realizado em Pituaçu, neste sábado, 3, terminou com nova vitória por 1 a 0 com gol de George.

A programação para as partidas decisivas será divulgada pela Federação Bahiana de Futebol, mas a tendência é de que ocorram nos dias 10 e 17 de junho, no estádio de Pituaçu, em Salvador.