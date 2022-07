Bahia e Vitória duelam para ver quem bota mais gente no estádio

Já não há mais Ba-Vi há algum tempo, desde o empate em 1 a 1 pela quarta rodada do Baianão. No estadual, ambos foram eliminados, assim como na Copa do Brasil. Agora, em divisões diferentes, o confronto entre os clubes se dá fora das quatro linhas, na arquibancada. Ambos já colocaram grandes públicos em relação à capacidade de seus estádios, mas em contextos diferentes. Enquanto o Tricolor vive longas fases diferentes, o Rubro-Negro lida com um torneio de tiro curto e precisa se classificar.

A expectativa é de bons públicos nesta sexta-feira, 29, para Bahia x Náutico na Fonte Nova, pela Série B, e no domingo, quando o Vitória recebe o ABC na Toca, pela Série C. O Leão chegou a ter 28.566 torcedores presentes na partida contra o Volta Redonda. Já o Bahia somou 42.466 em um duelo ‘de elite’ contra o Grêmio.

Contudo, há um aspecto que precisa ser considerado. O Barradão e a Arena Fonte Nova têm capacidades diferentes de acomodar torcedores. Enquanto o Manoel Barradas suporta 30.618 pessoas, a Fonte Nova tem o limite de 51.614. Nesse caso específico, se o Esquadrão levou mais gente à Arena no aspecto bruto, o Leão ganhou no quesito porcentagem de lotação. Os 28.566 torcedores rubro-negro representaram 93% da capacidade máxima do Manoel Barradas, enquanto os 42.466 torcedores tricolores representaram 82% do limite da Arena Fonte Nova.

Oscilação em campo

O Tricolor e o Rubro-Negro vivem momentos bem diferentes em seus respectivos campeonatos. Enquanto a perspectiva do Bahia é boa, com presença no G-4 durante toda a competição, o Vitória ainda não conheceu o G-8, pelotão que se classifica para a segunda fase. Com a necessidade de triunfar, o Leão teve grandes picos de público em momentos específicos. O duelo contra o Volta Redonda, por exemplo, foi o que teve o maior número de pessoas na Série B. Na ocasião, a equipe foi derrotada em um jogo trágico. O segundo maior no ranking também é da Fábrica de Craques, contra o Paysandu, quando levou 26.491 pessoas ao Barradão, e aí sim triunfou. Com ou sem grande público, o Vitória oscila.

“Uma coisa que quero falar, mais íntima, é que eu não estava naquele jogo contra o Volta Redonda, que vocês colocaram 28 mil, e queria muito estar ali, então conto com vocês agora”, o zagueiro Alan Santos chegou a convocar a torcida para o duelo contra o Paysandu.

Enquanto isso, o Esquadrão vive fases de altos e baixos mais longas e tem a segunda maior média da Série B, atrás somente do Cruzeiro. Guto Ferreira, ex-treinador do clube, também chegou a chamar a torcida em um bom momento da equipe. “Contra o Sport, precisamos, no mínimo, de 33 mil torcedores. Convocamos o torcedor”. Diante do Leão, 27.343 torcedores compareceram e o Bahia ganhou por 1 a 0.

O futuro das arquibancadas parece ser bom para ambos. O torcedor do Rubro-Negro tem chegado junto nos momentos de necessidade, e o do Esquadrão já garantiu mais de 20 mil ingressos, ao todo, para o jogo contra o Náutico, na sexta-feira. Para o confronto contra o ABC, quem estiver interessado em ir pode comprar o bilhete no Shopping Capemi, no Salvador Shopping, nas bilheterias do Barradão, no fim de semana, ou pela internet. Os ingressos estão sendo vendidos entre R$ 20 e R$ 80.

Já para a Arena Fonte Nova, o Bahia fez uma promoção do setor Cadeira Superior por R$ 25, mas serão somente duas mil entradas. Os ingressos variam entre R$ 25 e R$ 160 e podem ser adquirido pela internet, na bilheteria da Fonte Nova ou nos seguintes pontos físicos: Turma Tricolor Shopping Piedade, Turma Tricolor Multishop Boca do Rio e Mascote Tricolor.