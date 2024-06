Bahia empata com o Vitória e se sagra hexacampeão baiano Sub-20

Centroavante Tiago anotou o gol do título do Esquadrão - Foto: Letícia Martins / EC Bahia

O Bahia confirmou sua hegemonia e se sagrou hexacampeão baiano da categoria Sub-20. Na manhã deste domingo, 16, em Pituaçu, os Pivetes de Aço empataram com o arquirrival Vitória por 1 a 1 e levantaram a taça do estadual pelo sexto ano seguido e de forma invicta. Em 17 partidas, foram 14 triunfos e três empates. O time tricolor tinha boa vantagem conquistada no primeiro clássico, quando triunfaram por 3 a 0.

O Esquadrão abriu o placar logo aos sete minutos. Ruan Pablo finaliza cruzado na trave, o capitão Tiago foi oportunista. O centroavante aproveita o rebote e manda para as redes, sem chances para o goleiro Davi Barbosa.

O Leão empatou aos sete da etapa final. Em jogada individual, o lateral-direito e capitão rubro-negro Matheus avança, traz para o meio e finaliza de canhota. A bola conta com desvio na defesa e mata qualquer possibilidade de defesa do goleiro Pedro.

Bahia 1x1 Vitória, Campeonato Baiano Sub-20 - Final



Local: Estádio Metropolitano de Pituaçu, em Salvador

Data:16/06/2024

Gols: Tiago (BAH) e Matheus Silva (VIT)

Bahia: Pedro; Fred, Daniel, Kauã Davi e Alex; Wendel, Paulo Souto, e Roger; Ruan Pablo, Gustavo Ulguim e Tiago. Técnico: Rogério Ferreira.

Vitória: Davi Barbosa; Matheus Silva, China, Andrei e Pedro; Guilherme, Jobert e Eric; Rodrigo, Gean e Alexandro. Técnico: Valnei Pichite.