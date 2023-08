Bahia empresta Chávez ao Independiente Del Valle até o final do ano

Maior contratação da história do clube, com valor estipulado em mais de R$ 18 milhões, o lateral-esquerdo Jhoanner Chávez acabou não rendendo o esperado e teve seu empréstimo ao Independente Del Valle, do Equador, confirmado nesta segunda-feira, 31.

O jogador vestiu a camisa Tricolor em 29 oportunidades, marcando um gol e dando outros dois passes para os companheiros colocarem a bola na rede.

A saída do atleta do elenco era cogitada e os rumores aumentaram com a chegada de Camilo Cándido, atleta que estava na equipe do Nacional-Uru, e marcou a sua estreia contra a equipe do São Paulo na última rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.

Confira a nota do Bahia sobre o empréstimo do atleta:

O Esporte Clube Bahia comunica que o lateral-esquerdo Jhoanner Chávez foi emprestado ao Independiente del Valle, do Equador, pelos próximos cinco meses. O atleta de 21 anos tem contrato até 2027 com o Esquadrão.

"Chávez é um jogador talentoso, de enorme potencial, mas que precisa continuar jogando. Com a chegada do Camilo (Cándido), além das presenças de Matheus Bahia e Ryan, entendemos que o melhor seria emprestar ao clube formador, com possibilidade de jogar competições como a Libertadores, retomar a confiança e voltar para o início da próxima temporada", explica o diretor de futebol Carlos Santoro.

