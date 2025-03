Bahia está pronto para enfrentar o Boston River; veja a escalação

- Foto: Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Vale vaga na fase de grupos da CONMEBOL Libertadores! Sem novidade na escalação, o técnico Rogério Ceni coloca o conhecido Bahia, desta temporada, contra o Boston River, na partida de volta da terceira fase da competição continental, na noite desta quinta-feira (13), na Arena Fonte Nova.

Desta forma, os 11 iniciais contra a equipe uruguaia serão Marcos Felipe; Gilberto, Kanu, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir, Erick Pulga e Lucho Rodríguez.

O Boston River, do técnico Jadson Vieira, vai a campo com Bruno; Maurício Andres, Rodrigo Agustín, Geronimo e Guillermo; Fredy Joel, Felipe Daniel e Richard Martin; Juan Manuel, Mateo Baltasar e Valentin Nicolas.

Na partida de ida, no Uruguai, as equipes ficaram no 0 a 0. Um simples triunfo do Tricolor de Aço classifica a equipe baiana pare a fase de grupos. O empate leva a decisão para os pênaltis.