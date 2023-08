Bahia fica 'preso' no Rio de Janeiro após voo ser cancelado

As fortes chuvas que atingem o Rio de Janeiro desde a noite de domingo, 27, atrapalharam a programação do Bahia. A delegação do Tricolor retornaria para Salvador na noite, horas depois de perder para o Botafogo, mas o Aeroporto Santos Dumont foi fechado.

A programação é que a equipe chegue em Salvador nesta segunda-feira, 28. Com isso, o treinamento desta manhã foi cancelado e a reapresentação marcada para quarta-feira, 30, pela manhã, após folga na terça-feira, 29.

O Bahia foi ao Rio de Janeiro para enfrentar a equipe do Botafogo e perdeu o confronto por 3 a 0, no estádio Nilton Santos. A partida foi válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Confira a programação da semana do Bahia:

Segunda (28)

Retorno para Salvador

Terça (29)



Folga

Quarta (30) - 10h:



Treino no CT Evaristo de Macedo (Entrevista coletiva remota depois da atividade)

Quinta (31) - 10h:



Treino no CT Evaristo de Macedo

Sexta (1°) - 10h:



Treino no CT Evaristo de Macedo (Entrevista coletiva remota depois da atividade)

Sábado (2) - 10h:



Treino no CT Evaristo de Macedo

Domingo (3) - 18h30:



Bahia x Vasco - Fonte Nova