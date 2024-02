Bahia finaliza preparação para duelo decisivo na Copa do Brasil | A TARDE

O Bahia realizou os últimos ajustes, nesta terça-feira, 20, para estrear na Copa do Brasil de 2024, contra o Moto Club, do Maranhão. Durante a manhã, o elenco tricolor focou no trabalho tático e nas finalizações, visando voltar a vencer na temporada.

Inicialmente, o grupo teve uma breve conversa com o técnico Rogério Ceni antes de seguir para os trabalhos de aquecimento com o preparador Danilo Augusto. Em seguida, em campo aberto, todos os atletas participaram do treinamento tático com o treinador principal.

Focando em vencer na estreia da Copa do Brasil, a comissão técnica trabalhou as finalizações com boa parte do grupo.

O atacante Biel, que, gripado, não foi relacionado para o BaVi, treinou normalmente com o restante do grupo. Já o lateral esquerdo Ryan, que sofreu uma entorse no tornozelo, seguiu com o tratamento entre fisioterapia e academia.

O Bahia enfrenta o Moto Club nesta quarta-feira, 21, pela 1ª fase da Copa do Brasil. A partida será no estádio Nhozinho Santos, no Maranhão, com previsão de início para às 20h.