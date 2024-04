Bahia marca no finalzinho e vence primeira no Brasileirão sub-20 | A TARDE

No Rio de Janeiro, Bahia e Fluminense se enfrentaram na tarde desta terça-feira, 9, pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20, no Estádio Vale das Laranjeiras. Apesar de jogar fora de casa, o tricolor baiano marcou no finalzinho e garantiu o primeiro triunfo da equipe na competição. João Coni balançou as redes.

Desta forma, o Esquadrãozinho chega a 8ª colocação, podendo ser ultrapassado na rodada. No primeiro jogo, o Bahia sofreu a derrota para o Atlético Goianiense, por 1x0. A equipe Carioca, por outro lado, segue sem pontos, já que também perdeu no primeiro confronto, para o Cruzeiro, por 3x1.

O primeiro tempo do confronto encerrou em 0x0, com ambas as equipes perdendo boas chances. Na segunda etapa, o tricolor baiano pareceu mais intenso, criando mais oportunidades. O Fluminense, não muito diferente, também teve chances de balançar as redes.

Porém, aos 40 minutos, logo após a entrada, o camisa 20, João Coni, ficou com a sobra e marcou um golaço com a perna esquerda, sem chances para o goleiro. Na sequência, apesar dos acréscimos, o Fluminense não conseguiu marcar, mantendo o placar em vantagem para o Esquadrão.

O próximo jogo do Bahia no Brasileirão sub-20 será contra o Cruzeiro, na quarta-feira, 17, com mando de campo da equipe tricolor.