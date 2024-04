Bahia Olímpico: Tricolor discute parceria com nadadora Ana Marcela | A TARDE

O Bahia está avançando em um novo projeto chamado Bahia Olímpico e estuda uma parceria com o Instituto Ana Marcela, da nadadora medalhista olímpica em Tóquio, para o desenvolvimento da natação em águas abertas. O presidente do Esquadrão, Emerson Ferretti, se reuniu na terça-feira, 26, com Ana Patrícia e George Cunha, gestores do instituto e pais de Ana Marcela Cunha.

O Instituto Ana Marcela é um dos grandes exemplos na Bahia, pois, através de convênios com prefeituras, clubes e associações, atende crianças e adolescentes que desejam aprender a nadar, podendo, quem sabe, revelar novos talentos da modalidade esportiva.

O plano do presidente tricolor é unir forças com o instituto, utilizando uma marca de grande alcance, como a do Bahia. “Eles têm o material humano, que são os alunos, e nós temos a marca do clube, então, o que a gente quer é unir forças para estimular e potencializar o trabalho social e esportivo já desenvolvido por eles na natação em águas abertas”, detalhou Emerson.

A intenção do Esquadrão é diversificar a marca, levando o nome do clube baiano para outros esportes, como é o caso do Flamengo, por exemplo, que levou 38 atletas para a última Olimpíada.