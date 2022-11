Bahia Open de Futevôlei acontece em dezembro

A terceira edição do Bahia Open de Futevôlei vai acontecer em 8, 10 e 11 dezembro, no Parque Shopping Bahia, Lauro de Freitas. Neste ano, a novidade é a categoria Star Cups, que mescla profissionais do futevôlei e do futebol.

O evento reunirá nomes Elkeson (ex-Grêmio e Vitória), Diego Souza (Grêmio), Preto Casagrande (Vitória e Bahia), Felipe Adão (ex-Botafogo e Vasco), Dinelson (ex-Corinthians), Mancini (ex-Milan, Atlético Mineiro e Bahia) e Zé Luiz (ex-São Paulo), entre outros.

Elkeson, que atuou nesta temporada no Grêmio, além de jogar o campeonato, é embaixador da nova modalidade. Ex-jogador do Vitória, ele é detentor de recordes no futebol mundial, com a incrível marca de 122 gols em 185 partidas na Super Liga Chinesa, defendendo as camisas do Guangzhou FC e do Shanghai SIPG.