Bahia Open de Maratonas Aquáticas marca o retorno da Anmba

No último sábado, dia 27 de maio, aconteceu o I Bahia Open Máster de Maratonas Aquáticas em Itaparica. Essa competição é de grande importância, pois marca o primeiro evento da Anmba (Associação dos Nadadores Masters da Bahia) desde a sua reativação em janeiro deste ano.

Mais de 100 atletas participaram das provas de 1,5 km e 3 km nas águas da Baía de Todos os Santos. A Praia de Itaparica foi palco de uma grande estrutura montada especialmente para o evento. Após cruzarem a linha de chegada, os nadadores foram premiados e puderam desfrutar de uma agradável confraternização no Restaurante Manguezal. O sucesso desse evento é resultado da dedicação da Anmba, com o apoio da Prefeitura Municipal de Itaparica e a valiosa parceria com o Restaurante Manguezal.

Confira os resultados

Geral fem 1,5km:

1 - Emily Veloso (CTRA /AAB)

2 - Maria Luísa Froes (Ronald Swimming).

3 - Anamaria Machado (Clube Social de Iheus).

Geral masc 1,5m:

1 - Jader São Pedro ( Salvamar / Ronald Swimming)

2 - Bruno Riella (Ambiance / Mendel Vilas)

3 - Elizeu Braida (Cepe)

Geral fem 3km:

1 - Sinara Pazos (CTRA / ABB)

2 - Maíra Rebouças (Aquarius)

3 - Joana Cantolino (Arena Aquática SSA)

4 - Gisele Batista (Arena Aquática SSA)

5 - Alessandra Melo (Aqua Nova)

Geral masc 3km:

1 - Rafael Galo (Rhanc)

2 - Jardiel Liquine (Tic Tac Paredão).

3 - Bruno Vilela (Ronald Swimming).

4 - Luiz Leite (Arena Aquática)

5 - Ricardo Froes (Rhanc).