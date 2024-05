Bahia recebe Seminário de Modalidades Paralímpicas | A TARDE

O Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), por meio de sua área de Educação Paralímpica, firmou uma parceria com o Conselho Regional de Educação Física da 13ª Região (CREF13/BA).

O pré-requisito é a conclusão do curso Movimento Paralímpico: Fundamentos Básicos do Esporte, também disponível gratuitamente no site da Educação Paralímpica.

Na iniciativa, que também conta com a parceria do Centro de Referência Paralímpico da Bahia (CRPBA), estão sendo disponibilizadas inscrições para seminários de Modalidades Paralímpicas.

Os seminários acontecerão nas seguintes datas: 9, 10 e 11 de maio. As matrículas são gratuitas e podem ser realizadas pelo site da Educação Paralímpica (https://www.educacaoparalimpica.org.br/).

A carga horária é de oito horas e estão sendo disponibilizadas 100 vagas para cada etapa. As palestras de abertura serão realizadas por Rogério Moura, Presidente do CREF13/BA, e David Farias Costa, coordenador da Educação Paralímpica.

As demais aulas serão ministradas por Walas Viana (bocha), Tiago Medeiro (atletismo) e Ricardo Aparecido de Oliveira (goalball). Para obter mais informações ou sanar dúvidas sobre novos cursos, os interessados podem enviar um e-mail para [email protected].

ETAPA SALVADOR

Data e horário: 9 de maio, das 8h às 18h

Local: Academia de Polícia Militar da Bahia

Endereço: Rua Augusto Mendonça, S/N, Bonfim – Salvador/BA

Inscrições: Até 7 de maio pelo site da Educação Paralímpica

ETAPA LAURO DE FREITAS

Data e horário: 10 de maio, das 8h às 18h

Local: Centro Estadual de Educação Profissional em Tecnologia, Informação e Comunicação de Lauro de Freitas – R. Euvaldo Santos Leite, 30 – Centro, BA, 42700-000

Inscrições: Até 8 de maio pelo site da Educação Paralímpica

ETAPA FEIRA DE SANTANA

Data e horário: 11 de maio, das 8h às 18h

Local: UNIFAN – Centro Universitário Nobre – Av. Maria Quitéria, 2116 – Centro, Feira de Santana – BA, 44001-008 Inscrições: Até 9 de maio pelo site da Educação Paralímpica