Bahia renova com lateral Ryan até fim da temporada 2025 | A TARDE

O Bahia anunciou na tarde desta sexta-feira, 20, a renovação contratual do lateral Ryan, de 21 anos. O clube e o jogador entraram em acordo sobre uma extensão de dois anos, ou seja, o vínculo recém assinado é até o fim da temporada de 2025.

Ryan chegou a equipe profissional do Bahia neste ano e, desde então, soma 25 jogos e três assistências. Vestindo a camisa tricolor, o lateral soma um título estadual na equipe sub-20 e na principal, conquistado este ano.

A próxima partida da equipe tricolor será contra o Fortaleza, atual 8° colocado, com 42 pontos, no sábado, 21. A partida será na Arena Fonte Nova, às 18h30. O Bahia está na 14° colocação e soma um ponto a mais, do que o primeiro time dentro da zona de rebaixamento, o Santos, que acumulou somente 30, em 27 rodadas.