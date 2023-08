Bahia se prepara para a partida contra o Bragantino no domingo

O Bahia realizou na manhã desta quinta-feira, 17, o terceiro treino na semana pensando no domingo, quando enfrentará o RB Bragantino, partida que marcará o primeiro jogo do tricolor baiano no segundo turno do campeonato brasileiro, que acontecerá na Fonte Nova, às 16h. Renato Paiva comandou o treino e promoveu alguns ajustes táticos, com direito a Biel e Cicinho pela segunda vez consecutiva no treino coletivo.

O tricolor, atual 16° colocado com 18 pontos, jogará precisando de um triunfo para se afastar da zona de rebaixamento, já que tem a mesma pontuação do Santos, primeiro time dentro do Z4. Para iniciar o segundo turno bem, garantir os 3 pontos dentro de casa contra a equipe paulista, que atualmente está na 5° colocação, é de extrema importância.

Para isso, o elenco iniciou a sessão de treinos no auditório assistindo vídeos, em seguida seguiu para o trabalho físico de ativação na academia. Na sequência, os jogadores foram para o campo 1, entre eles, o atacante Biel e o lateral-direito Cicinho fizeram presença pelo segundo dia consecutivo. Neste mesmo momento, André, lateral direito da equipe tricolor, continuou em tratamento na fisioterapia e academia.

No campo, Renato Paiva começou com os treinos técnicos e táticos, para em seguida, ir para as finalizações, visto que, o Bahia é o 3° pior ataque da Série A, com somente 18 gols em 19 jogos, atrás somente do Vasco da Gama (14) e do Internacional (17).