Bahia sedia 1º Campeonato Brasileiro de Futsal escolar Sub-17 | A TARDE

A Bahia vai sediar o primeiro Campeonato Brasileiro de Futsal escolar Sub-17. A disputa ocorrerá nos dias 19 a 26 de novembro, nas cidades de Salvador, Lauro de Freitas e Simões Filho. São mais de 500 alunos de escolas públicas e privadas do ensino fundamental e médio, entre 15 a 17 anos, nas categorias masculino e feminino.

Estruturada em três divisões nos grupos A e B, as partidas serão disputadas no Ginásio Poliesportivo do bairro de Cajazeiras, em Salvador, no Ginásio do Sesi, em Simões Filho, e no Ginásio da Arena de Esportes da Bahia, em Lauro de Freitas. Os atletas são de 20 estados brasileiros.

“Estamos muito felizes por esta competição fazer a sua estreia na Bahia. Realizá-la aqui foi um compromisso assumido ainda em março passado com o Ministério do Esporte, e que agora estamos concretizando. É bom para o esporte escolar, bom para o turismo e para a economia local, pois teremos mais de 500 pessoas por uma semana circulando pelos três municípios-sede dos jogos, ocupando hotéis e também restaurantes”, pontuo o diretor-geral da Sudesb, Vicente Neto.