Bahia sedia etapa do Brasileiro de Enduro; confira

Bruno Crivilin, da equipe Honda Racing - Foto: Ney Evangelista / Mundo Press

Neste fim de semana, 17 e 18, o Campeonato Brasileiro de Enduro 2024 chega à sua quinta etapa, marcada como a única do calendário a ser realizada no Nordeste. A competição desembarca em Castro Alves, no leste da Bahia, a 190 quilômetros de Salvador, em sua estreia na cidade. Para a equipe Honda Racing, a expectativa é manter a invencibilidade dos pilotos na Elite e nas categorias que competem.

Bruno Crivilin, com sua Honda CRF 250RX, busca manter sua performance impecável na Elite e na classe E1. O capixaba, que acumula 10 títulos brasileiros em diferentes categorias, está otimista apesar da novidade. “Satisfeito e ansioso por correr em outro estado. Pelo que estudei, o piso é duro, com algumas partes em areia, e as especiais têm tamanhos bons. Espero uma prova exigente e técnica, estou pronto para encarar o desafio”, afirma Crivilin.

Na classe E2, Vinicius Calafati, que já conquistou oito títulos nacionais, lidera com a Honda CRF 450RX. O paulista está focado em manter o bom desempenho para se aproximar de mais uma conquista. “Me empenhei bastante na preparação física e acredito que será uma etapa muito boa. A expectativa é ótima. Quero entregar o melhor possível, já que o campeonato entra na fase decisiva”, declara Calafati.

Leia mais:

Medalhista olímpica, seleção feminina sobe no ranking da Fifa

Livre no mercado: ex-Seleção Brasileira não renova com clube inglês



Alexandre Valadares, conhecido como “Brankim” e atual tricampeão da E4, está ansioso para enfrentar as especiais da etapa baiana. “O objetivo é seguir no ritmo atual e vencer mais uma, somando bons pontos para o campeonato. Acredito que será uma etapa bastante interessante”, prevê o mineiro, que competirá com a Honda CRF 250F.



Sem a presença da EF nesta etapa, Bárbara Neves, vencedora das quatro primeiras provas da classe feminina e em busca do hexacampeonato, aproveita a oportunidade para se manter ativa. Ela competirá na categoria Intermediária com a CRF 250RX. “Estou bastante animada para essa etapa, ainda mais por ser uma região nova. Também será importante para manter o ritmo de corrida”, conclui a goiana.

O percurso da quinta etapa do Brasileiro de Enduro tem 50 quilômetros de extensão, com três testes especiais: o Cross Teste Honda (3 km) e dois Enduro Testes em linha, com 8,5 km e 6 km, respectivamente. Os pilotos enfrentarão três voltas no circuito por dia.