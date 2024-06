Bahia segue sem jogos de tarde na Série A; Vitória lidera a lista | A TARDE

O Bahia segue sem jogos marcados para o 'horário nobre' dentro de casa no Campeonato Brasileiro da Série A. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta quinta-feira, 30, a tabela detalhada das rodadas de 10 a 15, com todos os jogos na Arena Fonte Nova acontecendo depois das 18h30.

Até o momento, no certame, todos os jogos do Esquadrão de Aço seguiram essa premissa de serem realizados nos horários de 18h30, 19h, 21h ou 21h30, seja como mandante ou visitante. A única exceção, na verdade, ficou por conta do clássico Ba-Vi, realizado às 16h, no Estádio Manoel Barradas (Barradão).

E por falar no Vitória, o Leão da Barra se encontra no extremo oposto dessa situação. Até o momento, o Vitória já realizou três partidas às 16h no Brasileirão, sendo duas dentro de seus domínios — Bahia e São Paulo.

Com o acréscimo dos jogos divulgados pela CBF, o Rubro-Negro terá ainda mais três jogos às 16h no certame, sendo todos dentro de casa. Assim, o Vitória vai totalizar seis partidas em horário nobre, sendo cinco em casa — Bahia, São Paulo, Atlético-GO, Internacional e Criciúma.

Já o Bahia fechará até a 15ª rodada com apenas quatro jogos tendo sido realizados nos fins de semana às 16h. No entanto, nenhum desses aconteceram ou acontecerão dentro da Arena Fonte Nova — Vitória, Atlético-MG, Palmeiras e São Paulo.

Dentro desse recorte, o Vitória lidera o número de partidas dentro de casa em horário nobre no Brasileirão, com cinco ao todo, juntamente com o Athletico-PR. Já o Bahia, sem nenhum jogo, está na mesma situação de Cuiabá, Internacional e Red Bull Bragantino.

