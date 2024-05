Bahia sofre goleada do Palmeiras e se complica no Brasileirão sub-20 | A TARDE

A equipe sub-20 do Bahia entrou em campo nesta quarta-feira, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileirio, em Pituaçu. Contra o Palmeiras, os Pivetes de Aço sofreram uma derrota avassaladora de 6x0, com gols de Thalys (3x), Allan (2x) e Luighi.

O resultado mantém o Verdão na liderança da competição, com 21 pontos em oito jogos. O Esquadrão, por outro lado, desceu para a 6ª colocação, com 13 pontos, e ainda pode ser ultrapassado na rodada.

Vale lembrar que, a partida, originalmente, deveria ocorrer na terça-feira, 22, entretanto, por causa das fortes chuvas em Salvador, o duelo precisou ser interrompido e remarcado para o dia seguinte. No momento da decisão do árbitro, o Palmeiras já estava à frente no placar, com um gol de Thalys, que marcou aos 21 minutos, de cabeça.

Bahia x Palmeiras - Quarta-feira

Desta vez sem chuva, o Porco voltou com tudo aos 27 minutos, momento do retorno, e marcou oito minutos depois, novamente com o atacante. Para fechar a primeira etapa e tirar o ímpeto dos Pivetes, Luighi marcou o terceiro.

Jogadores do Palmeiras comemorando | Foto: Rafael Abbehusen | @blzrafinha

A segunda etapa foi, novamente, superior para a equipe paulista, que viu Thalys marcar o seu terceiro, quarto do Palmeiras, e Allan, que balançou as redes duas vezes.

Após o duelo, Roger deu entrevista ao Sportv e avaliou a derrota, afirmando que a equipe precisará de concentração para os próximos jogos. Além disso, o jogador garantiu que o adiamento não foi o motivo do resultado.

"Ontem pelo estado do campo não deveria ter jogo, mas isso não é desculpa para hoje. Entramos desligados. Não sei como definir, mas acho que concentração é uma palavra que vamos precisar para o próximo jogo", disse o jogador do Bahia.

O próximo duelo do Esquadrão no Brasileirão será contra o São Paulo, pela 9ª rodada, na próxima terça-feira, 28. A partida ocorrerá novamente no Estádio de Pituaçu, às 17h30. O tricolor paulista vem de quatro derrotas seguidas no campeonato e ainda não venceu, somando somente um ponto em sete jogos.



