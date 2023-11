Bahia vai sediar campeonato internacional de futebol master | A TARDE

A Bahia vai sediar pela terceira vez a Copa Afia de futebol master. A competição internacional ocorrerá em novembro. Segundo a organização, cerca de 1,4 mil pessoas, entre jogadores, familiares e visitantes, venham para o estado para acompanhar o evento, que sera disputado no estádio Metropolitano de Pituaçu.

Esta será a 12ª edição de torneios profissionais de futebol para atletas amadores. Eles estarão hospedados em um resort em Camaçari. A copa é promovida pela Associação de Futebol Internacional Amador (Afia).

“Teremos 36 equipes e cerca de 700 jogadores do Brasil, Alemanha, Espanha e Estados Unidos, que virão acompanhados. Além da programação esportiva, divulgamos também as belezas do litoral baiano, que atraem muito esse público”, explicou o diretor institucional da Afia, Celso Guerreiro.

Para o Secretário Maurício Bacelar o evento é mais um atrativo para buscar visitantes e conhecerem mais as belezas e a cultura da Bahia.

“O incentivo a eventos de diversos segmentos é uma das estratégias do Governo do Estado para atrair visitantes. Este ano, já apoiamos mais de 200 iniciativas. No caso da Copa Afia, a permanência dos atletas e familiares será de mais de uma semana, tempo que será dividido entre a competição e atividades turísticas, que irão movimentar a economia baiana”, disse o titular Setur-BA.