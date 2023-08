Bahia vence o Vitória e se isola na liderança do baiano feminino

O Bahia se isolou na liderança do Campeonato Baiano feminino após vencer o clássico contra o Vitória, por 2 a 1, na tarde deste sábado, 19, no Estádio Metropolitano de Pituaçu, em Salvador.

Os gols do Tricolor foram feitos por Vilma e Juliana, enquanto as Leoas descontaram com um gol de pênalti feito por Taissinha. Com o resultado, o Bahia mantém os 100% de aproveitamento e alcançou a marac de 12 pontos em 4 jogos.

No campeonato, as Mulheres de aço somam 18 gols, enquanto sofreram apenas três. O vitória, por sua vez, soma somente sete pontos, com duas vitórias, um empate e uma derrota, a equipe rubro-negra atualmente é o segundo colocado do torneio.

As duas equipes da capital estão na zona de classificação para a próxima fase, as semifinais, que após sete rodadas, as quatros primeiras ainda continuam sonhando com o título.