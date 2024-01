Bahia veta convocação de Chávez para jogar o Pré-Olímpico | A TARDE

Jhoanner Chávez, lateral do Bahia de 21 anos, foi convocado para disputar o torneio pré-olímpico com a seleção sub-23 do Equador. Entretanto, apesar de fazer parte dos planos do treinador equatoriano, o Tricolor não liberou o jogador, de acordo com o comunicado feito pela Federação Equatoriana de Futebol nesta quarta-feira, 3.

O torneio antecede as Olimpíadas de 2024, que será em Paris, e acontecerá entre os dias 20 de janeiro e 11 de fevereiro, na Venezuela. As duas melhores campanhas garantirão o carimbo no passaporte rumo à França.

Assim, o atleta equatoriano deve compor o restante do elenco na reapresentação no sábado, 6, e também seguir viagem à Manchester, onde fará a pré-temporada no centro de treinamento do Manchester City.

"A Federação Equatoriana de Futebol informa que os jogadores Sebastián Gonzáles, Óscar Zambrano, Daykol Romero (LDU) e Jhoanner Chávez estão vetados da convocação para o Pré-Olímpico Venezuela 2024 devido a decisão de seus clubes de não emprestá-los ao torneio", disse a Federação em nota.

Na temporada, Chávez disputou 44 jogos por clubes, sendo 29 deles pelo Bahia, marcando um gol. Na seleção equatoriana, o lateral atuou em dois jogos, na vitória sobre a Bolívia e no empate com a Colômbia

Confira o comunicado da Federação Equatoriana de Futebol:

Comunicado da Federação Equatoriana de Futebol | Foto: Divulgação / FEF