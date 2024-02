Bahia volta a fechar com empresa de alimentos como patrocinadora; veja | A TARDE

O Bahia anunciou o retorno da empresa Dular Alimentos como patrocinadora do clube, após uma pausa de três anos. A parceria durou entre os anos de 2018 e 2019 e esteve estampada na manga da camisa e depois como master, no centro, como será novamente neste ano.

Segundo o site do Bahia, a empresa irá se posicionar entre o escudo do clube e a marca "Esquadrão", além de ter direito a backdrops, placas e ativações.

“O retorno da Dular ao Bahia representa um importante movimento comercial para o Clube, construído através de uma parceria sólida, que passa a ocupar uma propriedade de destaque. Agora, em um novo momento da história do Esquadrão, a relação traz grande potencial de crescimento para ambas as partes”, destacou Rafael Soares, Diretor de Marketing e Comercial do Bahia.

Na partida desta quarta-feira, 31, onde o Esquadrão enfrentará o Barcelona de Ilhéus, já será possível notar o retorno da parceria, de forma que a logo da marca já estará estampada na camisa de jogo.

O encontro entre Bahia e Barcelona será na Arena Fonte Nova, com pontapé inicial previsto para às 19h15, pela 5ª rodada do Campeonato Baiano. Na tabela, o Tricolor de Aço ocupa a 2ª colocação, com sete pontos, enquanto isso, a equipe do interior vem logo atrás, com os mesmos sete pontos, mas perdendo no critério de saldo de gols (6x2).