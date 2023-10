Bahia x Inter: ídolo do Tricolor lembra que Colorado era freguês | A TARDE

Se o retrospecto recente do Bahia contra o Internacional não é favorável, o Tricolor de Aço pode se apegar à história para encarar a equipe gaúcha. O confronto da noite desta quarta-feira (18), na Arena Fonte Nova, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, já teve cenários bem positivos para o time baiano.

Ex-meia do Esquadrão, Zé Carlos, tricampeão baiano com o Bahia e personagem marcante da emblemática conquista nacional de 1988, diante do Internacional, relembrou, em entrevista ao Portal MASSA!, confrontos históricos de sucesso contra a equipe gaúcha. Segundo ele, o Colorado era freguês.

"Fizemos vários jogos seguidos, tanto do Brasileiro quanto da Libertadores e quanto mais vezes o Bahia jogasse contra o Inter, mais saía vencedor, pelo que a gente apresentava dentro de campo. Conseguimos uma forma de vencer o Internacional e isso a gente conseguia muito bem dentro de campo", contou o ídolo tricolor, que continuou.

"O time realmente não se assustava com resultado e nem com placar adverso. Dentro do campo a gente transformava os jogos em resultados positivos", disparou o ex-jogador.

Além do tabu de 10 anos sem vencer o Colorado no Brasileirão - a última vez foi em 2013, no time comandado pelo técnico Cristóvão Borges -, o Bahia se encontra com dificuldade em vencer dentro de casa nesta temporada. Foram apenas quatro triunfos em 12 disputados, além de quatro empates e quatro derrotas nesta Série A.

O desempenho negativo como mandante agrava a situação do Bahia na competição nacional, na qual se encontra na 16ª posição, com 28 pontos conquistados. E a luta contra o rebaixamento terá mais um episódio, que contará com um Inter bastante desfalcado.

"Eu costumo falar que no futebol você não pode ficar pensando nos jogadores que vão entrar e sim fazer a aquilo que foi proposto dentro do jogo pelo treinador e aquilo que o tive quer fazer. Dentro do campo, fazendo aquilo que você treina, com certeza o jogo vai se tornar fácil", orientou Zé Carlos sobre o duelo com o Colorado.

Por fim, o ex-jogador ainda projetou o que espera do confronto decisivo desta semana. "É um jogo que o Bahia não pode deixar o Inter respirar. Precisa de muita intensidade e marcação, como o Bahia sempre foi", finalizou o craque.