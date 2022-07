Baiana Amanda Nunes recupera título mundial no peso galo

A baiana Amanda Nunes se tornou, pela segunda vez, a única mulher detentora de dois cinturões mundiais do UFC, categoria principal do MMA. Na noite deste sábado, 30, a 'Leoa", como é conhecida, venceu sem deixar dúvidas nos jurados a revanche contra a americana Juliana Peña.

Os golpes de Amanda foram tão contundentes que Juliana teve que ser levada às pressas para o hospital após a derrota. O presidente do UFC, Dana White, confirmou que Peña foi levada a um cirurgião plástico para tratar dos ferimentos no embate.

A menor diferença de pontuação foi de cinco pontos, atestando a superioridade da brasileira nos cinco rounds, alguns com mais de um ponto de vantagem para Amanda: 50-45, 50-44 e 50-43. Foram sete meses entre a surpreendente derrota por finalização e a retomada do título do peso galo, até 61 kg. Amanda também é campeã dos leves, até 66 kg.

O UFC 277 foi realizado em Dallas (EUA) e teve Nunes x Peña como luta principal. Amanda controlou bem a distância e não repetiu os erros da primeira luta contra Peña. No segundo round, Amanda levou a adversária ao chão por três vezes, sempre aproveitando a iniciativa da adversária para contragolpear.

A partir do terceiro round a luta se desenvolveu no solo. Uma cotovelada de Amanda provocou grande sangramento na oponente, que teve o rosto bastante machucado. Tirando uma tentativa de chave de braço de Peña, Amanda não correu risco algum e por pouco não definiu a luta nos 30 segundos finais com um mata-leão

Amanda Nunes chega agora a 22 vitórias no MMA, com cinco derrotas. A próxima luta está em aberto. Pode ser tanto um tira-teima contra a própria Julianna Peña, ou um terceiro desafio contra Valentina Shevchenko, do Quirgistão, de quem já ganhou duas vezes. Uma defesa do cinturão nos penas.também não está descartada.