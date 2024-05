Baiana é a primeira canoísta a conquistar vaga olímpica: "Histórico" | A TARDE

Pela primeira vez na história dos jogos olímpicos, o Brasil terá uma mulher como representante na canoagem de velocidade. A baiana Valdenice Conceição, de 34 anos, conquistou a vaga para Paris 2024 após ganhar o ouro no Pan-Americano, na última semana, nos Estados Unidos.

Nesta segunda-feira, 29, a canoísta marcou presença no Encontro do Núcleo Mais Mulheres no Esporte, realizado no Estádio de Pituaçu, em Salvador, com organização da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb).

Apesar de ser natural de Itacaré, no sul da Bahia, Valdenice vive e representa a cidade de Maraú, na Costa do Dendê. A atleta bateu um papo exclusivo com o Portal A TARDE e contou detalhes deste feito histórico para a canoagem baiana e ressaltou a importância da representatividade feminina no esporte.

A primeira mulher a conquistar uma vaga para o Brasil na canoa olímpica. Isso para a gente é muito histórico e muito gratificante Valdenice Conceição, canoísta baiana

“É uma emoção muito grande, porque ser a primeira mulher e estar representando o Brasil nas Olimpíadas, no esporte que você tanto ama, isso é muito emocionante. É muita bagagem para representar tantas mulheres que lutaram por esse feito”, contou ao Portal A TARDE.

Praticante da canoagem desde os 13 anos, Valdenice conta que não tem patrocínio e recebe apoio apenas do Ministério do Esporte, por meio do programa Bolsa Atleta e da confederação, que também ajuda com custos logísticos de competições e treinamentos.

“Tenho o apoio do Ministério do Esporte, onde recebo bolsa. Tem a confederação que vem apoiando agora que estamos em viagens, em fases de treinamentos para campeonatos importantes, mas não tenho um patrocínio pessoal. Minha carreira de atleta foi na luta, na garra, na persistência”, explicou.

Ao lado do também baiano Isaquias Queiroz, Valdenice intensificará os treinamentos para brigar por uma medalha olímpica em Paris 2024. Eles são realizados em Lagoa Santa, Minas Gerais. Para ela, treinar ao lado de um campeão olímpico é importante por conta da troca de experiências.

“A gente sabe que pode chegar lá e se treinar mais um pouco, consegue aumentar o nível em busca da medalha olímpica. Não só participar, mas ir em busca da medalha. A gente convive junto, ele está com a mesma emoção. É ótimo estar treinando com ele. Porque já é um campeão mundial, um campeão olímpico. Então, essa energia já é uma grande experiência”, concluiu a canoísta.