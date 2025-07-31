Baianão Feminino 2025: time realiza seletiva para atletas no dia 2 de agosto

- Foto: Divulgação / Amigas da Comunidade

O futebol feminino da Bahia ganhará uma nova equipe após um acordo firmado entre o Porto Sport Clube, equipe de Porto Seguro, e o Amigas Futebol Club, time de Salvador que integra o projeto social Amigas da Comunidade.

A união tem como objetivo formar um elenco competitivo para disputar o Campeonato Baiano Feminino Adulto 2025, ampliando o alcance do projeto, que disputou o Baiano Sub-17 em colaboração com o Jacuipense em 2024.

Uma seletiva para prospectar atletas para a equipe será realizada no sábado, 2 de agosto, às 14h, no Conjunto dos Policiais, Parque Residencial Pirajá, em Salvador.

Atletas nascidas em 2008, 2009 ou adultas que sonham com uma carreira no futebol poderão se increver através do direct do Instagram do projeto (@amigasdacomunidade), informando nome, sobrenome e número do Whatsapp. No dia da seletiva, as candidatas devem levar RG, água, roupas leves pretas e chuteira society.

Fundado em 2023, o Porto Sport Club é o primeiro clube profissional da história de Porto Seguro e estreou neste ano no Campeonato Baiano Masculino da Série A, ficando na 5ª colocação da classificação geral e garantindo vaga para a disputa do Brasileirão da Série D em 2026.



Amigas da Comunidade

A Associação Social, Cultural e Esportiva Amigas da Comunidade nasceu em 2023 com o propósito de transformar a realidade de crianças, adolescentes, jovens, mulheres, adultos e idosos que vivem em bairros periféricos de Salvador e da região metropolitana da Bahia.

Com ações voltadas para o desenvolvimento social, educacional, cultural e esportivo, o projeto oferece oportunidades reais de melhoria da qualidade de vida das comunidades atendidas.

O futebol feminino é o principal pilar da iniciativa, um esporte que rompe barreiras e une pessoas. Atualmente, o projeto atende cerca de 100 meninas e meninos de diferentes comunidades, como Cajazeiras, Águas Claras, Uruguai, Castelo Branco, Pau da Lima, Brotas, Pirajá, entre outras. Dentro de campo, além de jogar, os participantes aprendem valores como disciplina, trabalho em equipe, autoestima e respeito.