Baianão feminino: Três times disputam duas vagas nas semifinais

A última rodada da primeira fase do Campeonato Baiano feminino promete emoções. Astro, Lusaca e Jacuipense lutam pelas últimas duas vagas para as semifinais do estadual da categoria. A dupla Ba-Vi está classificada de maneira antecipada, com o Esquadrão de Aço sendo líder e com 100% de aproveitamento. Todas as partidas da 7ª rodada serão realizadas neste sábado, 2, às 15h.

Na Vila Olímpica dos Amadores, em Feira de Santana, Astro e Jacuipense fazem confronto direto pelo G-4. O time feirense está em 3° lugar com 12 pontos ganhos e basta apenas um empate para confirmar a classificação. Já às Leoas do Sisal ocupam a 5ª posição com nove pontos somados e precisam vencer.

No CT Wet'n Wild, em Salvador, Lusaca e Leônico fazem o outro confronto que vale classificação. O Tricolor afrobaiano tem 10 somados e é o 4º colocado. Precisa vencer para se qualificar as semis. O time grená é o penúltimo, com três pontos.

O líder Bahia recebe a visita do Redenção, em Pituaçu. Invictas, as Mulheres de Aço tem 18 pontos ganhos. Lanterna, o Esquadrão Alvinegro perdeu todos os seis jogos que disputou e marcou apenas um gol na competição.

O Vitória recebe a visita do Atlético de Alagoinhas no CT Manoel Pontes Tanajura, no complexo do Barradão. Classificadas, as Leoas da Barra estão na segunda posição com 13 pontos. Eliminado, o Alagoinhas soma seis pontos e ocupa a 6ª colocação.



Confira os jogos da última rodada da primeira fase do Campeonato Baiano feminino



02/09 (sábado) - 15h | Astro x Jacuipense - Vila Olímpica dos Amadores, em Feira de Santana



02/09 (sábado) - 15h | Bahia x Redenção - Estádio de Pituaçu, em Salvador

02/09 (sábado) - 15h | Vitória x Atlético de Alagoinhas - CT Manoel Pontes Tanajura, em Salvador

02/09 (sábado) - 15h | Lusaca x Leônico - CT Wet'n Wild, em Salvador